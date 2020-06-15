РИАМО - 15 июн. Онлайн-трансляция голосования по поправкам к Конституции пройдет только 1 июля, остальные дни будут представлены в записи, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по Москве Илья Массух.
Он отметил, что вся поступающая информация о нарушениях будет публиковаться на разных ресурсах.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально назначили на 22 апреля, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции голосование пришлось отложить. Новая дата голосования – 1 июля, этот день будет выходным. При этом голосование будет длиться еще несколько дней до главной даты.
Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>
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