РИАМО - 15 июн. Онлайн-трансляция голосования по поправкам к Конституции пройдет только 1 июля, остальные дни будут представлены в записи, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по Москве Илья Массух.

«Все шесть дней будет идти видеозапись. В последний день, 1 июля, будет вестись трансляция в Интернете, а пять (предыдущих — ред.) дней будет доступна запись у нас на Покровке, где будет электронный ТИК. Я предлагаю группе разбора рассматривать сигналы, как только возникает нарушение», — сказал Массух в ходе заседания штаба.

Он отметил, что вся поступающая информация о нарушениях будет публиковаться на разных ресурсах.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально назначили на 22 апреля, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции голосование пришлось отложить. Новая дата голосования – 1 июля, этот день будет выходным. При этом голосование будет длиться еще несколько дней до главной даты.

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