РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Более 780 человек с коронавирусной инфекцией находятся на домашнем лечении в подмосковных Люберцах, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу исполняющий обязанности главврача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«На текущий момент госпитализированы в стационары всего 205 жителей Люберец, из них в стационары городского округа Люберцы - 31 человек. На домашнем лечении находятся 787 пациентов», - сказал Семенцов.

Он добавил, что всего выписаны или находятся дома на долечивании 600 человек. Также с момента начала пандемии от коронавируса скончались 87 жителей Люберец.

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15 ИЮНЯ

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.