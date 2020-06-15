РИАМО - 15 июн. С начала лета пассажиропоток на поездах компании «Аэроэкспресс» вырос на 7%, сообщил в понедельник журналистам операционный директор компании «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.

«В мае и апреле падение пассажиропотока составило до 97%. Это полностью повторяет судьбу аэропортов. <...> Сейчас около 90%, наметился рост достаточно устойчивый. Я думаю, что с вводом частот дополнительных <...> пассажиропоток будет расти хорошими темпами», – сказал Ковальский.

По его словам, возобновление объемов пассажиропотока в аэропортах и железнодорожных перевозках будет зависит от снятия ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом, а также поведения потребителей после спада в экономике и открытия международных перелетов.

С 15 июня «Аэроэкспресс» временно ввел сниженные тарифы на поездки. Стандартные билеты теперь стоят 300 рублей, бизнес-класс – 800 рублей. Ранее цены составляли 500 и 1500 рублей соответственно.

«Именно такая величина тарифов будет наиболее интересна в первую очередь одиночным пассажирам, командировочным, группам пассажиров. <...> Именно эта группа сейчас будет являться драйвером восстановления как авиаперевозок, так и перевозок в аэропорты железными дорогами», – добавил Ковальский.