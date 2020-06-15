РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июн. Подольская станция переливания крови получила 54 литра крови за неделю от ставших донорами 120 человек, сообщил глава округа Николай Пестов.

14 июня отмечался Международный день донора.

«В округе на прошедшей неделе 120 человек сдали кровь на Подольской станции (переливания крови – ред.). Среди активных добровольцев-доноров – члены местного отделения партии «Единая Россия». В результате наши лечебные учреждения получили 54 литра крови для спасения здоровья, а зачастую – жизней пациентов», – написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».