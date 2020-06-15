РИАМО - 15 июн. Несколько сотрудников Московского зоопарка, которые не взаимодействовали с животными, переболели коронавирусом, однако сами обитатели зоосада не болели Covid-19, сообщила в понедельник журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Могу сказать, что у нас часть сотрудников болела, но не те, кто работал с животными. <...> Мы не потеряли ни одного сотрудника, все выздоровели. Ни одно животное не заболело», – сказала Акулова.

Она отметила, что во время самоизоляции в Московском зоопарке работало 168 сотрудников, которые ухаживали за животными.

По ее словам, пока еще не доказана возможность передачи коронавируса животным от человека-носителя.

Акулова напомнила, что Московской зоопарк 17 марта был закрыт впервые за 156-летнюю историю существования.

Московский зоопарк открывается для посетителей во вторник, 16 июня.

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