РИАМО - 15 июн. Московский зоосад откроется для посетителей 16 июня, но при этом временно будут закрыты все детские площадки и контактный зоопарк, сообщила в понедельник журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Детские площадки будут все закрыты по предписанию Роспотребнадзора. Детский зоопарк с контактной площадкой тоже будет закрыт», - сказала Акулова.

Она отметила, что детские площадки и контактный зоопарк будут закрыты до особого распоряжения.

Московской зоопарк был закрыт 17 марта из-за пандемии коронавируса. Это произошло впервые за 156-летнюю историю его существования.

Московский зоопарк открывается для посетителей во вторник, 16 июня.