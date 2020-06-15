РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июн. Свыше 70 промышленных предприятий городского округа Мытищи вернулись к прежнему режиму работы, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«Все промышленные предприятия, расположенные на территории округа, проинформированы о новых требованиях «Стандарта организации работы на промышленном производстве в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-2019)» в соответствии с постановлением губернатора Подмосковья», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что с целью соблюдения вышеуказанного стандарта проводится мониторинг промышленных предприятий. Все организации осуществляют деятельность в соответствии с действующими требованиями законодательства.

«Проверяем силами администрации, а также выездные проверки проводят сотрудники министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Таких проверок провели уже 48. Существенных нареканий не выявили», - добавил Азаров.