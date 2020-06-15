РИАМО - 15 июн. Более 14 тысяч человек зарегистрировались в качестве наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции в Москве, при этом многие из них проходят уже не первый избирательный цикл, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.

«У нас 14251 человек зарегистрировалось», - сказал Массух.

Он отметил, что голосование будет идти пять дней, а не один, как обычно. Объединение «Голос» направит около 300 наблюдателей.

«Значительное количество наблюдателей проходят уже не первый избирательный цикл, это люди уже опытные. Более 4,5 тысяч людей прошли обучение нашего штаба. (…) У нас есть уже записанный образовательный курс, который мы направим нашим наблюдателям, будем надеяться на их ответственность», - заключил куратор Корпуса наблюдателей, первый заместитель руководителя Общественного штаба Вадим Ковалев.

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