РИАМО - 15 июн. Снижение тарифов на поездки в поездах компании «Аэроэкспресс» будет носить временный характер, обычные цены могут восстановиться по мере возобновления объемов пассажиропотоков, сообщил журналистам в понедельник операционный директор компании Михаил Ковальский.

«Пока это будет целесообразно. <...> (Снижение цены на поездки - ред.) зависит от ситуации, которая будет складываться на рынке авиационных перевозок, транспортных услуг Москвы. <...> История, я думаю, что (рассчитана - ред.) на месяцы», – сказал Ковальский.

С 15 июня стоимость билета на проезд в поездах «Аэроэкспресс» по тарифу «Стандарт» составляет 300 рублей. По тарифу «Бизнес» поездка обойдется в 800 рублей. Ранее стоимость билетов была 500 и 1500 рублей соответственно.

С 15 июня также восстановлен регулярный график курсирования поездов в направлении аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Для поездок в «Домодедово» «Аэроэкспресс» возобновил привычный график с 8 июня.

Кроме того, в течение месяца с 15 июня до 15 июля в аэропорту «Шереметьево» начнет работу автобусный шаттл, который каждые полчаса будет бесплатно перевозить пассажиров между терминалом «Аэроэкспресс» и терминалом В. Ранее в аэропорту на время закрылся переход между терминалами.

Для профилактики Covid-19 перевозчик дезинфицирует подвижной состав трижды в день. В вагонах установлена система обеззараживания воздуха, также воздух обеззараживается с помощью переносных ламп.