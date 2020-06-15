РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Единая дежурно-диспетчерская служба подмосковных Люберец за минувшую неделю приняла свыше 10,2 тысячи обращений от жителей, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 горокруга Люберцы поступило 10 221 обращение, из них 705 - на горячую линию администрации. 4 430 обращений касались вызова скорой помощи, 2 027 - полиции и ГИБДД, 48 - пожарных, 29 - аварийной газовой службы», - сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДС ЖКХ за неделю поступило 4 806 обращений. Из них электроснабжения касались 490, водоснабжения - 704, отопления - 38, обслуживания домов и придомовой территории - 760, освещения - 85.