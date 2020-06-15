РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 32 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок подмосковных Люберец, сообщил в понедельник на заседании оперштаба по коронавирусу руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

«За прошедшую неделю в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 30248 кубометров твердых коммунальных отходов и 2430 кубометров «сухих» отходов», - сказал Бражников.

Он добавил, что в работе по вывозу мусора задействовано свыше 80 человек и 50 единиц техники.