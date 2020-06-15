РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. С трех улиц в подмосковных Люберцах на минувшей неделе убрали упавшие из-за ветра деревья, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава горокруга Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе в поселках ВУГИ и Октябрьский опилили сухостойные деревья. Также на улицах Попова, Шевлякова и Льва Толстого распилили упавшие деревья», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что городские дороги убирали 22 единицы техники и 84 рабочих.