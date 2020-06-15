РИАМО - 15 июн. В Московском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении гражданина США Пола Уилана, его признали виновным в шпионаже и осудили на 16 лет колонии строгого режима, сообщил РИАМО в понедельник представитель суда.

«На основании приговора Московского городского суда Уилан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)», - сказал собеседник агентства.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как его материалы содержали сведения, составляющие государственную тайну.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В его отношении следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело.

Брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что его родственник приехал в Москву на свадьбу. В штатах на арест американца отреагировали резко – госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленно вернуть в страну Пола Уилана.