РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июн. Еще 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки на территории городского округа Мытищи, всего в муниципалитете 1596 подтвержденных случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Московской области за сутки выявили 689 новых случаев коронавируса.

«В городском округе Мытищи выявили 23 случая заболевания», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 50042 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 690 человек. Выздоровели и выписались 17422 человека.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

Всем жителям региона нужно обязательно носить маски в общественных местах.