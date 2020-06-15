РИАМО - 15 июн. Подмосковные городские округа Домодедово (+52 случая заражения за сутки) и Орехово-Зуевский (+42) лидируют по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

Всего в регионе за сутки выявили 689 новых случаев заражения Covid-2019.

По 41 новому случаю инфицирования за сутки выявили в Раменском и Сергиево-Посадском округах, 39- в Клину, 31 – в Подольске, 25 – в Королеве, по 23 – в Красногорске и Мытищах, 22 – в Серпухове, по 19 – в Дмитрове и Люберцах, по 18 – в Электростали и Ступине, 17 – в Наро-Фоминске.

Еще 16 новых случаев в Лобне, 14 – в Солнечногорске, по 12 – в Жуковском, Электрогорске и Лотошине, по 11 – в Богородском округе, Рузе и Можайске, 10 – в Балашихе, по девять – в Долгопрудном, Луховицах, Щелкове и Одинцове, по восемь – в Воскресенске, Пушкине и Лыткарине.

По семь новых случаев инфицирования Covid-2019 выявили в Химках и Шатуре, по шесть – в Ивантеевке, Истре, Фрязине и Чехове, по пять – в Котельниках и Павловском Посаде, по четыре – в Дзержинском, Коломне и Озерах, по три – в Егорьевске, Зарайске, Лениснком округе, Реутове, Шаховской, по два – в Волоколамске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Кашире, Протвине и Талдоме.

По одному случаю заражения коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировали во Власихе, Красноармейске, Рошале и Серебряных Прудах. Ни одного случая не выявили в Бронницах, Дубне, Звездном городе, Молодежном, Пущине и Черноголовке.

Всего в Подмосковье за все время заразились 50 042 человка, выздоровели 17 422, скончались – 690 пациентов.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.