РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В Люберцах за минувшие сутки выявили еще 19 случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в округе выявили 1 711 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки 19 новых случаев коронавируса. Всего в округе 1 711 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили пять новых случаев коронавируса, всего там зафиксировано 269 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили еще четыре случая коронавируса за сутки, всего в округе 438 инфицированных.

Всего в Московской области зафиксировано 50 042 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 690 заболевших. Выздоровели и выписались 17 422 человека.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.