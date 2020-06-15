РИАМО - 15 июн. Порядка 2 тысяч электронных билетов купили горожане в Московский зоопарк, который откроется 16 июня, сообщила в понедельник журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Продажа билетов будет проходить только онлайн. На сегодняшний день уже приобрели тысячу билетов на льготные группы, практически тысячу платных билетов. Мы ожидаем, что завтра к нам придут не менее двух тысяч человек», – сказала Акулова.

Она отметила, что единовременно на территории зоопарка может находиться не более 6,2 тысячи человек.

По ее словам, в зоопарк будет организован бесконтактный проход, а перед турникетами лежат специальные коврики для дезинфекции обуви посетителей.