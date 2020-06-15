РИАМО - 15 июн. Решение о снятии ограничительных мер по коронавирусу было очень сложным, власти столицы осознавали все последствия данного решения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация стала значительно лучше. <…> Мы приняли решение о прекращении самоизоляции и отмене пропускного режима. Это было, пожалуй, самое сложное решение. <…> Желающих погулять в погожие летние дни <…> будет очень много», – написал мэр в своем персональном блоге.

Однако, по его словам, «держать бесконечно людей взаперти также невозможно».

«Я понимал, что невозможно бесконечно держать миллионы москвичей без работы и нормальных услуг», – подчеркнул мэр.

По словам мэра, эпидемиологическая ситуация не только не ухудшилась, но и стала значительно лучше.

Ранее Собянин сообщил, что с 16 июня в городе стартует новый этап снятия карантинных ограничений.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.