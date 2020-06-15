РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 31 новый случай коронавируса, с начала пандемии число инфицированных в округе достигло 3186, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Московской области выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом.

«В Подольске был выявлен 31 случай. Всего в округе зафиксировали 3186 случаев Covid-19», - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Московской области зафиксировано 50042 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 690 заболевших. Выздоровели и выписались 17422 человека.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.