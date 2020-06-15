РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

В Подмосковье за сутки выявлено 689 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего в Московской области зафиксировано 50042 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 690 заболевших. Выздоровели и выписались 17422 человека. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2553», - говорится в сообщении.

По состоянию на 14 июня в горокруге насчитывалось 2530 случаев заражения коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.