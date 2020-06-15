Как работают автокинотеатры в Московском регионе

Новый формат для любителей кино
В Московском регионе продолжают снимать ограничения, и культурная жизнь постепенно возвращается в свое привычное русло. Хотя посетить кинотеатры жители Москвы и Подмосковья смогут не раньше середины июля, для поклонников коллективного просмотра фильмов открывают кинопаркинги, организованные на территории торговых центров. Жителям региона, чтобы насладиться кино, понадобится только машина с работающим радиоприемником.
Кинотеатры для автолюбителей до эпидемии коронавируса были не слишком популярны в России. Однако с введением ограничений индустрия развлечений потерпела серьезные убытки, наверстать которые отчасти поможет внедрение формата просмотра кино, популярного в Америке с середины прошлого столетия.
Первые автокинотеатры после снятия эпидемических ограничений в России открылись в Калининграде и Новосибирске. А 11 июня кинопаркинги появились в Московском регионе.
Как смотреть фильмы в машине
Кинопаркинги предлагают зрителям уникальный опыт просмотра кино. Насладиться фильмом из машины не помешают ни погодные условия, ни надоедливые соседи, ни страх заразиться. Этот способ поможет сохранить культуру совместного просмотра, что важно для многих любителей кино.
Звук в автокинотеатрах транслируется через специальную радиоволну, которую сообщат при въезде на площадку. Он будет проигрываться прямо через колонки автомобиля – уровень громкости можно настроить под себя. Запускают машины в автокинотеатр обычно примерно за полчаса до начала сеанса.
Совсем скоро удастся дополнить показ стандартным атрибутом кинотеатра – попкорном. «Мособлкино» планирует организовать безопасные точки продажи.
Помимо стандартного запрета на фото- и видеосъемку зрителей попросят не включать фары автомобиля, не сигналить и не выходить из машины без необходимости. На территории автопаркинга будут организованы санитарные места, посетить которые можно, используя индивидуальные средства защиты.
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Где посмотреть кино
Бесплатные кинопоказы с 11 июня доступны жителям Подмосковья на восьми площадках. В «Мособлкино» постарались подобрать репертуар, который заинтересует искушенных киноманов. Кинотеатры для автолюбителей организованы в Пушкинском и Одинцовском округах, а также в Балашихе, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Домодедове.
Показы будут начинаться в 21:45. Подробное расписание можно посмотреть на официальном сайте «Мособлкино». Кроме того, информацию о показах разместят на билбордах в муниципалитетах.
Первую платную площадку на 100 машин открыла кинокомпания «Каро» на территории «Крокус Экспо». Расписание сеансов и репертуар можно посмотреть здесь – ежедневно можно будет увидеть два фильма. Также для зрителей работает кинобар.
Где: г.о. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 48, ТЦ «Глобус»
Когда: с 19 по 21 июня, с 26 по 28 июня
Сколько стоит: бесплатно
Где: Одинцовский г.о., Красногорское шоссе, д. 3, «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха»
Когда: 24 июня
Сколько стоит: бесплатно
Где: Одинцовский г.о., Рублево-Успенское шоссе, деревня Раздоры, парк «Раздолье»
Когда: 16 июня
Сколько стоит: бесплатно
Где: Пушкинский г.о., М-8 Холмогоры, 33-й километр, стр. 18, ТРЦ «Акварель»
Когда: 19 и 20 июня, 26 и 27 июня
Сколько стоит: бесплатно
Где: Сергиево-Посадский г.о., ул. Вифанская, вл. 151, ПКиО «Скитские пруды»
Когда: 22 июня
Сколько стоит: бесплатно
Где: г.о. Истра, Ново-Иерусалимская наб., д. 1, МВК «Новый Иерусалим»
Когда: 22 и 27 июня
Сколько стоит: бесплатно
Где: г.о. Солнечногорск, ул. Безверхова, д. 9А, «Городской парк»
Когда: 22 июня
Сколько стоит: бесплатно
Где: г.о. Домодедово, Каширское шоссе, д. 3А, ТЦ «Торговый квартал»
Когда: 20 и 21 июня, 27 и 28 июня
Сколько стоит: бесплатно
Где: г.о. Красногорск, ул. Международная, д. 18, «Крокус Экспо», паркинг павильона 2
Когда: ежедневно
Сколько стоит: 800 рублей с машины
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