Как работают автокинотеатры в Московском регионе

В Московском регионе продолжают снимать ограничения, и культурная жизнь постепенно возвращается в свое привычное русло. Хотя посетить кинотеатры жители Москвы и Подмосковья смогут не раньше середины июля, для поклонников коллективного просмотра фильмов открывают кинопаркинги, организованные на территории торговых центров. Жителям региона, чтобы насладиться кино, понадобится только машина с работающим радиоприемником.

Кинотеатры для автолюбителей до эпидемии коронавируса были не слишком популярны в России. Однако с введением ограничений индустрия развлечений потерпела серьезные убытки, наверстать которые отчасти поможет внедрение формата просмотра кино, популярного в Америке с середины прошлого столетия.

Первые автокинотеатры после снятия эпидемических ограничений в России открылись в Калининграде и Новосибирске. А 11 июня кинопаркинги появились в Московском регионе.

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