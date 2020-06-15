РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Члены штаба «Молодой гвардии Единой России» в подмосковных Люберцах сдали кровь в рамках акции «День донора», сообщила член местного штаба МГЕР Анастасия Андросова.

«Раз в два-три месяца мы проводим акцию «День донора» на нашей станции переливания крови. Эта акция направлена на популяризацию данного проекта, чтобы люди понимали, как это важно, особенно в период пандемии», - сказала Андросова.

По ее словам, в этот раз пришли сдать кровь 8 человек.

«Я думаю, что желающих было бы больше. Однако сотрудники станции переливания крови разрешили принять нам участие в количестве не больше 10 человек», - заключила Андросова.