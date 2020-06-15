РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 июн. Жители Щелкова поддержали акцию, посвященную Всемирному дню донора, в течение недели они участвовали в донорском марафоне и сдали более 45 литров крови, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».

За семь дней донорами стали свыше 100 горожан.

«Специалисты Щелковской станции переливания крови работали каждый день без выходных. К движению подключились представители общественных организаций, молодежных объединений и сотрудники предприятий», - говорится в сообщении.



Сдать кровь все желающие могут с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00, в субботу с 8:00 до 13:00 по адресу: Щелково, улица Новая Фабрика, дом №8. По всем интересующим вопросам можно звонить по телефонам: 8(496)561-38-91, 8(496)043-03-65, 8(926)944-65-87.

Кроме того, в ближайшее время специалисты станции переливания крови планируют возобновить выездные дни доноров на предприятия.