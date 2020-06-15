РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Настоятель Троицкого собора в Подольске протоиерей Александр Ганаба вручил благодарственные письма волонтерам, которые во время пандемии коронавируса помогали дезинфицировать храм, сообщается в группе «Троицкий собор город Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«13 июня, в Неделю всех святых, по благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, как и во все дни, начиная от 1 июня, богослужение совершалось на прихрамовой территории. По окончании богослужения настоятель Троицкого собора протоиерей Александр Ганаба поблагодарил волонтеров, которые в трудное время поветрия по зову души помогали в трудах по поддержанию санитарных норм и дезинфекции храма», - говорится в сообщении.

Отец Александр вручил им благодарственные письма с добрыми пожеланиями и благословением Божьим.