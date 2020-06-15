РИАМО - 15 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции, которые требуют госпитализации в стационары, в городе сократилось на минувшей неделе на 22%.

«По сравнению с неделей 1-7 июня, на прошлой неделе среднее число госпитализаций сократилось на 22% – с 753 до 587 случаев в день. <…> Количество тяжелых случаев, требующих госпитализации больных, устойчиво сокращается», – написал Собянин в своем персональном блоге.

Мэр также подчеркнул, что число людей, которые проходят лечение в столичных Covid-стационарах, уменьшилось за неделю до 8,5 тысяч человек (13%).

В городе наблюдается большой резерв свободных коек: 8,8 тысячи в стационарах, 15 тысяч – во временных госпиталях. Это позволяет врачам не спешить с выпиской пациентов и наблюдать за их состоянием.

Градоначальник добавил, что в столице также идет устойчивое сокращение числа новых выявленных случаев внебольничной пневмонии – их количество сократилось с 706 до 493 случаев в среднем в день (30%).

Он отметил, что коронавирус продолжает оставаться серьезной угрозой для жизни и здоровья москвичей, поэтому расслабляться нельзя.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.