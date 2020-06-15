РИАМО - 15 июн. Муниципальный проект по благоустройству и озеленению «Зеленый каркас» поддержали более двух тысяч жителей подмосковного Реутова в ходе голосования на портале «Добродел», сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Проект «Зеленый каркас» Реутова прошел отборочный этап голосования на портале «Добродел». Его поддержал 2021 житель нашего города, а всего в голосовании приняло участие 2033 человека. Это позволило претендовать на инициативное бюджетирование, решение о котором будет принято в финальном конкурсном отборе», - сказал Каторов.

Он также отметил, что в случае прохождения всех этапов, городской округ сможет претендовать на поддержку областного бюджета в благоустройстве новых и реконструкции старых зеленых зон и дальнейшем комплексном и качественном озеленении муниципалитета.

«Хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку и активность. Вместе сделаем наш город комфортным!» - добавил Каторов.

Только за 2019 год в рамках программы в Реутове было высажено более 3,5 тысячи деревьев и кустарников при участии около 5,5 тысячи местных жителей. Кроме того, при поддержке жителей будет создано типовое озеленение на улицах, в парках и скверах, а также во дворах многоквартирных домов.

С инициативой реализации проекта «Зеленый каркас» на территории Реутова выступил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.