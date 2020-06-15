РИАМО - 15 июн. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что город с 16 июня готов к переходу на следующий этап снятия карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.

«Мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров. <…> Риск был действительно оправданным. Мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня 2020 года», – написал мэр в своем личном блоге.

По его словам, со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе. Кроме того, заработают в полном объеме стоматологические клиники.

Также возобновят работу различные учреждения, которые оказывают услуги жителям и бизнесу: службы проката, риэлтерские конторы, консалтинговые и рекламные агентства.

Для горожан откроют свои двери библиотеки, музеи и зоопарки. Кроме того, можно будет посещать спортивные мероприятия.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.