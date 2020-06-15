РИАМО – 15 июн. Московская область по итогам 2019 года занимает десятое место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей, сообщает РИА Новости.

Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

«Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. При этом использовались прожиточные минимумы работающих и детей», – говорится в сообщении.

Согласно рейтингу, максимально возможный остаток денег среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных доходов в 2019 году в Подмосковье составит 39 348 рублей.

А максимально возможный остаток денег среднестатистической семьи с одним ребенком после минимальных расходов в прошлом году составил 50 525 рублей.

При этом, Москва заняла третье место в этом рейтинге. С остатком 65 808 рублей, если в семье двое детей и 76 122 рублей, если в семье один ребенок.