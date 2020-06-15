РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 июн. Члены фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Балашихи во всемирный День донора прошли опрос на сайте «Я – донор» и в ближайшие дни сдадут кровь для пациентов Московского областного онкологического диспансера, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Ежегодно мероприятия в рамках Дня донора проходят под определенным девизом. Кампания 2020 года посвящена теме: «Безопасная кровь спасает жизни» и проходит под лозунгом: «Сдавать кровь во имя здорового мира», где в центре внимания – личный вклад каждого донора в охрану здоровья окружающих людей.

«В этом году многие люди, и я в том числе, изменили свои привычки, начали по другому относиться к жизни, здоровью, поменялись приоритеты и ценности. Что ни говори, а личного времени в период самоизоляции стало больше. В День донора, уточнив, нет ли у меня противопоказаний, я решила пройти опрос и регистрацию на сайте yadonor.ru», – сказала член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Балашихи, призер Олимпийских игр по легкой атлетике Марина Жирова.

Она добавила, что на сайте необходимо было ответить на 20 вопросов анкеты, чтобы определить, может ли доброволец сдавать кровь. Там же есть информация, где возможно пройти донацию.

В Балашихе кровь сдают в Московском областном онкологическом диспансере. Из-за пандемии коронавируса прием осуществляется по новому графику, чтобы максимально обеспечить безопасность доноров.

По словам заведующего отделением переливания крови онкодиспансера Николая Пенькова, кровь необходима больным с тяжелыми онкозаболеваниями, среди которых много детей.

«У нас ежедневно проводятся операции и без переливания крови не обойтись. Спасибо членам партии «Единая Россия», что они готовы оказать такую жизненно необходимую помощь», – подчеркнул Пеньков.

Исполнительный секретарь Балашихинского отделения партии «Единая Россия» Галина Черкасова отметила, что Всемирный день донора крови – особый день. Переливание крови ежегодно позволяет спасать миллионы человеческих жизней.

«Партийцы Балашихи ежегодно активно участвуют в донациях. В этом году из-за пандемии коронавируса не проводится такой массовой сдачи в целях безопасности. Однако мы всегда готовы прийти на помощь и сдать кровь», – заключила Черкасова.