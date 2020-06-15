РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего более двух недель назад 59-летнего Сергея Сандомирова, который может находиться в подмосковном Подольске, сообщается на странице поискового отряда «Инфорг Лизаалерт» в соцсети Facebook.

«Сергей Сандомиров 1960 года рождения из ЮВАЮ города Москвы может находиться в Подольске. С 28 мая его местонахождение неизвестно. Особые приметы: носит бороду и усы», - говорится в сообщении.

Рост мужчины 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие. Был одет в синюю куртку, голубую кофту, черные спортивные штаны, темно-синие кроссовки, черную кепку. С собой нес белый пакет. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев в розыске.