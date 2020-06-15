РИАМО - 15 июн. Cреди новых выявленных случаев коронавируса в Москве 40,8% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 7,3% – дети, всего в столице за период пандемии выявили 207 264 случая инфицирования, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

За сутки в столице подтверждено 1359 новых случаев заражения коронавирусом.

«35,3% составляют люди от 46 до 65 лет, 10,7% от 66 до 79 лет, еще 5,9% – старше 80 лет», – говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

С 27 мая Москве можно сдать анализы на антитела к коронавирусу по предварительной записи. Уже более 165 тысяч москвичей сдали анализы на антитела.

По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.