РИАМО - 15 июн. Cреди новых выявленных случаев коронавируса в Москве 40,8% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 7,3% – дети, всего в столице за период пандемии выявили 207 264 случая инфицирования, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.
За сутки в столице подтверждено 1359 новых случаев заражения коронавирусом.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
С 27 мая Москве можно сдать анализы на антитела к коронавирусу по предварительной записи. Уже более 165 тысяч москвичей сдали анализы на антитела.
По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
15 ИЮНЯ
- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.
- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.
- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.
- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии