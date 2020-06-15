РИАМО – 15 июн. Почти 30 предприятий торговли в столице оштрафовали 14 июня за несоблюдение масочно-перчаточного режима и социальной дистанции, сообщает РИА Новости.

«Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Мы оштрафовали 29 предприятий (14 июня – ред.). Три за соблюдение дистанции, а 26 – по маскам и перчаткам», – сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Несмотря на отмену режима самоизоляции, горожанам необходимо носить перчатки и маски в общественных местах, транспорте и предприятиях торговли и услуг.

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15 ИЮНЯ

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