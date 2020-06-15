РИАМО – 15 июн. Банки могут начать взимать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра, пишет в понедельник газета «Известия».

Такое новшество может произойти, если Центробанк сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1%. Ограничения тарифов обернутся для кредитных организаций потерями порядка 10-15 миллиардов рублей.

«Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру. А также — сократить или отменить программы лояльности», — сказано в письме Ассоциации банков России (АБР) в кабмин.

Сейчас эти расходы субсидируют за счет межбанковских комиссий. При этом, насколько вырастет плата для клиентов банка, пока четкого понимания нет.

Также в документе идет речь о том, что банкам станет невыгодно обслуживать торговые точки с оборотом менее 12 миллионов рублей безналичных платежей в год. Между тем, расходы по треминалам тогда могут перенести на бизнес. При таком раскладе прием карт подорожает минимум на 3–5% в год.

В России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей: большинство услуг для клиентов бесплатны, они субсидируются из доходов от эквайринга.