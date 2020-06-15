РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Полицейские подмосковного Подольска выявили 20-летнего жителя Москвы, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля, ущерб составил 15 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 44-летней местной жительницы о том, что неизвестный умышленно разбил лобовое стекло и повредил капот ее автомобиля иностранного производства. Автомобиль был припаркован во дворе дома на Октябрьском проспекте. Общая сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей.

«Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД по подозрению в совершении преступления установили 20-летнего жителя новой Москвы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.