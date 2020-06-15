РИАМО - 15 июн. В Московской области за минувшие сутки умерли 12 человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 690, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

Всего в Московской области за весь период пандемии в регионе выявили 50 042 случая заражения

Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 17 422 заболевших.

За минувшие сутки в России зафиксировали 8246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев заражения достигло 537 210.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.