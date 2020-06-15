РИАМО - 15 июн. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Инсел» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение от Алабушевской средней общеобразовательной школы в Солнечногорске о внесении сведений в отношении ООО «Инсел» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта по выполнению работ по проведению капитального ремонта (водоснабжение, водоотведение, отопление, узел учета, вентиляция, электроснабжение и электроосвещение).

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Инсел» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Инсел» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.