РИАМО - 15 июн. В Московской области за прошедшие сутки выявили 689 случаев коронавируса, за весь период пандемии в регионе выявили 50 042 случая заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«В Московской области за сутки 849 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении.

За весь период выздоровели и выписались из стационаров 17 422 пациента.

За последние сутки по России зарегистрировали 8246 новых случаев заражения Covid-19. Общее число выявленных случаев заражения достигло 537 210.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.