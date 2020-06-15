РИАМО - 15 июн. За минувшие сутки в столице выявили 1359 случаев инфицирования коронавирусом, общее число зарегистрированных в городе случаев достигло 207 264, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с Covid-19.

В Москве за сутки вылечились 1549 пациентов, таким образом, всего поправились 123 240 человек. За сутки умерли 53 пациента, всего с начала пандемии в столице скончались 3334 человека.

По России за сутки выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Скончались 143 пациента, полностью выздоровели 4489 человек.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 537 210 случаев Covid-19. Скончались 7091 человек, вылечились 284 539 человек.

В Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска, город постепенно возвращается к прежней жизни.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.