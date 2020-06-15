РИАМО – 15 июн. По данным Московской биржи, утром в понедельник на открытии торгов курс рубля незначительно снижается по отношению к доллару и евро, сообщает Газета.ru.

«По состоянию на 10:05, курс доллара вырос на 21 копейку и составил 70,41 рубля. В свою очередь, курс евро увеличился на 14 копеек до 79,06 рубля», – говорится в сообщении.

Августовский фьючерс на нефть Brent снизился на 3,12% – 37,52 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 22 мая.