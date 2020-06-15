РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах составил 36% на минувшей неделе, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа заместитель руководителя МосОблЕИРЦ в городском округе Елена Мотыль.

«Процент сбора за ЖКХ на 11 июня составил 36%. Остальная работа проводится в штатном режиме», - сказала Мотыль.

Ранее менеджеры МосОблеЕИРЦ начали обзванивать абонентов для работы с погашением задолженностей.