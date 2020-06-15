РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июн. Восстановление прежнего расписания общественного транспорта и возобновление поездок по соцкартам в городском округе Мытищи состоится с понедельника, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«Еще одна хорошая новость. Это возобновление поездок по соцкартам и восстановление прежнего расписания общественного транспорта в Мытищах. С понедельника общественный транспорт возвращается в докарантинный режим работы и будет ходить по расписанию будних дней. С этого же дня вновь начнут действовать социальные карты жителя Московской области при проезде на общественном транспорте. Такое решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

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Он добавил, что жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендуется минимизировать контакты с другими людьми.

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«Напомню, что в транспорте теперь можно расплатиться банковскими картами. Кстати, льготы по картам учащихся «Стрелка» станут доступными тоже с понедельника. Не забывайте только про маски в общественном транспорте. Если вдруг забудете, то они продаются на автовокзале или спросите у водителя, средства защиты можно приобрести у него», - отметил Азаров.

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