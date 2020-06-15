РИАМО - 15 июн. Первый племенной репродуктор пчел создадут в Московской области в 2020 году году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Племенной репродуктор пчел создается в регионе в целях обеспечения граждан наиболее ценными популяциями и породами медоносных пчел. Отмечу, что в области до настоящего времени отсутствовали хозяйства, подтвержденные статусом племенного репродуктора по разведению пчел», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Главная задача племенного хозяйства - охрана генофонда разводимых пчел, селекционное улучшение хозяйственных признаков пчелиных семей разводимой породы, реализация племенной продукции.

«В целях увеличения производства меда несколько пчеловодов из городского округа Егорьевск, Волоколамского и Коломенского округов объединились в сельскохозяйственный потребительский кооператив «Медведь», который расположен в Егорьевске. В планах кооператива - увеличение количества ульев до 1,5 тысяч, объемов производства меда - до 100 тонн - и создание племенного репродуктора пчел. Проект создания племенной пасеки и все сопутствующие документы готовятся», - отметил Разин.