РИАМО - 15 июн. В столице сделали три миллиона ПЦР-тестов на коронавирус нового типа, в городе продолжают наращивать объемы тестирования, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сегодня для выявления инфекции используют ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование.

«Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать объемы тестирования. Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан. Городские, федеральные и частные лаборатории уже провели 3 миллиона ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию», - сказала Ракова.

Тест на Covid-19 обязательно возьмут у горожан с признаками ОРВИ. Также тестирование проведут пациентам с пневмонией и всем, кто живет с заразившимися коронавирусом.

Помимо этого, в Москве организовали скрининг врачей, социальных работников, сотрудников транспорта, ЖКХ и полиции. Представители этих профессий контактировали с жителями во время пандемии.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.