РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В подмосковных Люберцах подъезды жилых домов дезинфицируют порядка 320 сотрудников управляющих компаний, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава округа Владимир Ружицкий.

«Ежедневно проводится мониторинг качества уборки и дезинфекции подъездов, а также обращений в соцсетях по данному вопросу. Более 320 сотрудников УК привлечены к дезинфекции», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что 11 июня состоялся комиссионный осмотр мест общего пользования в многоквартирных домах.

Также с 8 по 11 июня поступило 27 заявок по освещению. Все обращения закрыты.