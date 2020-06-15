РИАМО - 15 июн. Московское областное управление ФАС России признало обоснованной жалобу ООО «ДиАН-ГРУПП» на действия заказчика при организации аукциона на работы по благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «ДиАН-Групп» на действия комиссии по осуществлению закупок администрации Дзержинского, МКУ «Центр по организации закупок городского округа Дзержинский», при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в сквере имени Пушкина.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал обществу в допуске к участию в электронном аукционе. Изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «ДиАН-Групп» обоснованной», – говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство также выдало администрации округа и учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.