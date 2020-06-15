РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске в микрорайоне Высотный пожарные, полицейские и санитары спасли висевшего на балконе мужчину, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

На улице Высотная в доме №7 вечером 14 июня на балконе повис человек и громко кричал. Свидетели вызвали спасателей. Пожарные растянули под балконом надувную конструкцию, а полицейские вели с мужчиной переговоры. Все это продолжалось больше часа.

«В итоге полицейские отвлекли мужчину разговорами, пожарный выдернул его обратно на балкон, а удержать его помогли санитары. Совместными усилиями мужчину спасли», - сказал сотрудник.

По его словам, спасенного отвезли в полицию.