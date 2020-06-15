РИАМО - 15 июн. За время ограничительных мер из-за коронавируса объем интернет-торговли в Подмосковье вырос в 10 раз, каждая четвертая покупка сейчас совершается онлайн, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в текущих условиях совершать покупки через интернет – не только удобно, но и безопасно.

«Если в конце марта суточный оборот всех операторов интернет-торговли в Московской области составлял 129 миллионов рублей, то в начале июня - уже 1,7 миллиарда. Рост, как видите, в 10 раз. А в некоторые дни этот показатель достигал и 3 миллиардов рублей. Еще на 60% за эти месяцы выросла розничная торговля продовольствием. К началу снятия ограничений ее оборот составил 3,3 миллиарда рублей», - сказал Воробьев в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что по этому показателю Подмосковье даже опередило Москву. Ведь период самоизоляции многие жители столицы провели на дачах за городом.