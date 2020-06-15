РИАМО - 15 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый современный городской интернет-портал «РИАМО в Солнечногорске».

Жители Солнечногорска и других ближайших городов теперь могут на одном ресурсе найти всю необходимую для себя информацию о городском округе: это оперативные новости о событиях городского округа и Подмосковья, необходимые справочные данные и полезные советы, афиша и расписание общественного транспорта.

Кроме того, пользователи смогут найти информацию о вакансиях в городском округе в разделе «Работа». В разделе «Справочник» можно посмотреть, какие организации в сфере услуг работают в Солнечногорске. В разделе «Галерея» собрана интересная и полезная инфографика, а в разделе «Люди» можно будет почитать интервью с главными лицами и жителями Солнечногорска.

На портале «РИАМО в Солнечногорске» пользователи могут не только прочесть интересную информацию, но и познакомиться с ней в мультимедийном варианте: посмотреть фото или видео, инфографику или интерактивные карты. Кроме того, на сайте можно поиграть в игры или пройти тесты.

У читателей также есть возможность самим предложить новость – отправить информацию вместе с фото и видео. Самые интересные новости будут опубликованы на портале «РИАМО в Солнечногорске».

«РИАМО в Солнечногорске» стало 14-м городским порталом Регионального информационного агентства Московской области. Уже работают специальные горпорталы РИАМО для жителей Подольска, Королева, Люберец, Балашихи, Мытищ, Жуковского, Домодедова, Красногорска, Сергиева Посада, Реутова, Щелкова, Клина и Коломны. За 2019 год городские порталы посетили почти 6 миллионов уникальных пользователей.

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.