РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. За минувшую неделю в подмосковных Люберцах произошло три пожара, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю на территории Люберецкого гарнизона произошло три пожара. Все они были в Люберцах», – сказал Катаев.

Так, 9 июня в поселке Томилино обгорел гараж. Десятого июня в Малаховке обгорел автомобиль Lada Priora, а 13 июня на улице Гоголя в Люберцах сгорела кровля и частично перекрытия на площади 10 квадратных метров в кафе. Пострадавших в результате пожаров нет.