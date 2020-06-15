РИАМО - 15 июн. Маслянистое пятно на реке Поле в городском округе Шатура могло образоваться из-за аварийного сброса сточных вод, который произошел из-за дождей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее на реке обнаружили пятна неизвестного происхождения протяженностью 6-7 километров.

«Вчера проводились забор проб воды и мероприятия, направленные на выявление причин происшествия. Предположительно, причиной является аварийный сброс сточных вод из-за обильного количества осадков за прошедшие двое суток», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также были проведены исследования параметров качества атмосферного воздуха, превышения не выявлено.

Он уточнил, что информация о появлении маслянистого пятна на реке Поле была получена от администрации городского округа Шатура.

«Сразу после получения сигнала на место выехал инспектор экологического надзора министерства экологии и природопользования Подмосковья. На водной поверхности реки Поли действительно имеется пятно, серебристо-коричневого цвета. <...> На месте работали сотрудники МЧС, Минэкологии и администрации округа», - уточнил собеседник агентства.